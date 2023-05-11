Фото: «Транснефть - Сибирь»

Тюменские нефтепроводчики с 6 по 9 мая потушили четыре природных пожара – они произошли на территориях в близости к охранной зоне объектов компании. Для тушения привлекли порядка 20 работников и 7 единиц техники предприятия. Непосредственная угроза производственной деятельности предприятия отсутствовала.

В настоящее время в ряде сибирских регионов отмечается значительный рост числа ландшафтных пожаров. Их основными причинами возникновения на фоне существенного потепления является пал травы и массовый выезд населения в выходные на пикники в лесные зоны. К сожалению, не всегда удается быстро справиться с возгораниями. В конце апреля несколько суток бригады компании работали на ликвидации крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области.

Специалисты предприятия круглосуточно осуществляют противопожарный мониторинг производственных объектов. Для этого было организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты.

Еще до наступления пожароопасного периода был проведен комплекс мероприятий по подготовке к началу сезона. Сотрудники провели расчистку от растительности охранных зон, проверили все источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения. Также были обустроены минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов.

Компания откликается на обращения местных администраций, оказывает помощь муниципалитетам в предупреждении и тушении пожаров, выделяет тяжелую и дорожно-транспортную технику для проведения работ по опашке населенных пунктов. Увы, ситуация с природными пожарами не является уникальной, компания ежегодно принимает участие в их ликвидации. В 2022 г. в адрес акционерного общества от Главного управления МЧС России поступила благодарность сотрудникам Тобольского УМН, принимавшим участие в тушении ландшафтного пожара, произошедшего на территории урочища Новая Пушта Кондинского района.