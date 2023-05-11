Фото: ГУ МЧС России по ХМАо-Югре

Движение основного ледохода в границах Нижневартовска прошло без происшествий. О ситуации рассказал заместитель директора МКУ города Нижневартовска "Управление по делам ГО и ЧС" Владимир Абашев.

- В настоящее время поверхность реки Оби практически чистая. Движение основного ледохода в границах Нижневартовска прошло без происшествий - сообщили в пресс-службе администрации города.

Несмотря на то, что льда на водоемах уже нет, сотрудники Управления по делам ГО и ЧС в очередной раз напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении вблизи водоемов. Спасатели особенно акцентируют внимание на безопасности детей и подростков.