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НовостиОбщество11 мая 2023 10:56

Движение основного ледохода в границах Нижневартовска прошло без происшествий

Движение основного ледохода в границах Нижневартовска прошло без происшествий
Виктория Терина
Фото: ГУ МЧС России по ХМАо-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАо-Югре

Движение основного ледохода в границах Нижневартовска прошло без происшествий. О ситуации рассказал заместитель директора МКУ города Нижневартовска "Управление по делам ГО и ЧС" Владимир Абашев.

- В настоящее время поверхность реки Оби практически чистая. Движение основного ледохода в границах Нижневартовска прошло без происшествий - сообщили в пресс-службе администрации города.

Несмотря на то, что льда на водоемах уже нет, сотрудники Управления по делам ГО и ЧС в очередной раз напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении вблизи водоемов. Спасатели особенно акцентируют внимание на безопасности детей и подростков.