Авиакомпания опровергла информацию о разрушении шасси самолета, выполнявшего рейс Ханты-Мансийск-Уфа

Фото: пресс-служба Utair

В аэропорту Уфы все экстренные службы ждут самолёт из Ханты-Мансийска. Есть риск, что у него разрушено шасси. Такое сообщение появилось сегодня, 11 мая, в телеграм канале AVIAINCIDENT.

- После взлёта UT 303 на полосе нашли часть колеса. Предположительно, он летит с поломкой и не сможет нормально приземлиться в аэропорту Мустая Карима - пишет телеграм-канал.

Но пресс-служба авиакомпании Utair опровергла данную информацию, отметив, что никакого разрушения шасси самолета, выполнявшего рейс из Ханты-Мансийска в Уфу не было.

- Опровергаем ложную информацию о разрушении шасси самолета, выполнявшего рейс Ханты-Мансийск-Уфа. С самолетом все в порядке, повреждений нет, посадка прошла в штатном режиме в аэропорту Уфы - сообщили в пресс-службе авиакомпании.