В Югре 11 мая зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 269 213 случаев коронавируса, в том числе 12 новых случаев COVID-19 в 5 муниципалитетах за минувшие сутки. Так, коронавирус за день выявлен: в Сургуте – 7; Нефтеюганске – 1; Нефтеюганском районе – 1; Когалыме – 2; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 12 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 12 случаях. За сутки на COVID обследовано 187 человек, всего прошли обследование 3 774 780.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 80 человек, за весь период пандемии вылечились 265 999 югорчан.