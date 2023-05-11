Убийца предпринимателя в Сургуте осужден на 12 лет колонии строго режима Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном в 2015 году. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Убийство было совершено еще в апреле 2015 года, убийца скрылся с места преступления, задержать его удалось только в конце 2022 года. Подробности случившегося раскрыли следователи.

- Во дворе одного из домов по улице Маяковского города Сургута было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. В ходе следствия установлено, что погибший – предприниматель, осуществлявший в городе Сургуте деятельность по пассажирским перевозкам. Следствием отрабатывались различные версии произошедшего, однако установить и задержать по горячим следам преступника не удалось - говорится в сообщении ведомства.

После тщательно проделанной работы по расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, в ноябре 2022 года по подозрению в убийстве задержан знакомый убитого, 38-летний житель Сургута. Из-за разногласий, связанных с ведением бизнеса, между подсудимым и предпринимателем произошла ссора, во время которой подсудимый 5 раз выстрелил в потерпевшего из пистолета, а затем скрылся и избавился от оружия.

Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.