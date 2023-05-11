В майские выходные югорчане побывали в 40 странах

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

По сравнению с майскими прошлого года в период праздников 2023-го туристов, выбравшихся за границу, стало на четверть больше. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Жители Югры чаще всего выбирали Турцию, Таджикистан и Беларусь. Также в пятерку самых востребованных стран среди северян попали Египет и ОАЭ. Всего в минувшие длинные выходные югорчане побывали в более чем 40 странах. Некоторые путешественники открыли для себя Японию, Бразилию, Сейшельские острова, Тунис, Южную Корею и даже Кению.

К слову, выбор северных жителей совпадает с общероссийским. Так, с 29 апреля по 9 мая поток наших туристов в Турцию вырос на 70% по сравнению с 2022-м. В пятерку стран вошли ОАЭ, принявшие в этот раз на 150% больше путешественников. Вновь набирают популярность и курорты Египта. В майские страну пирамид посетило в 3,5 раза больше россиян, чем в прошлом году.

Турпоток в Азию тоже постепенно восстанавливается: это связано с открытием границ и прямых рейсов из России. Например, в Тайланде число туристов выросло практически в 30 раз.

Что касается Европы, предпочтение ее городам отдали 7% туристов, за год их доля сократилась на 1%.

Кстати, активный интерес югорчане проявили и к поездкам по родной стране. Среди самых посещаемых регионов: Тюменская и Свердловская области, Москва, Башкортостан и Чечня.