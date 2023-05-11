Летчики-наблюдатели Авиалесоохраны Югры отправились на помощь в Тюменскую область

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Летчики-наблюдатели Авиалесоохраны Югры - Иван Змановский и Алексей Грибовский, отправились на помощь в Тюменскую область. Об этом сообщает Депнедра и природных ресурсов Югры.

- Вместе с коллегами летчики-наблюдатели Авиалесоохраны Югры уже приступили к мониторингу и тушению природных пожаров на вертолетах Ми-26 и Ка-32 с водосливными устройствами - сообщает Депнедра и природных ресурсов Югры.

Кроме того, парашютисты-пожарные Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры также помогают в тушении природных пожаров в Курганской и Свердловской областях.

Напомним, «Комсомольская правда - Тюмень» писала ранее о том, что в Тюменской области на 11 мая 2023 года действуют девять лесных пожаров. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в четырех районах Тюменской области.