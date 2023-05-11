Праздничное открытие роллердрома в Нижневартовске переносится

Фото: администрация Нижневартовска

Праздничная программа, посвящённая открытию спортивного объекта в Нижневартовске, запланированная на сегодня переносится. Об этом сообщает администрация города. О дате и времени мероприятия организаторы обещают сообщить дополнительно.

Но несмотря на то, что торжественное открытие сегодня не состоится, все желающие смогут посетить обновленный роллердром в микрорайоне "Прибрежный", по ул. 60 лет Октября. Он будет открыт для посещения с 12 до 22 часов, а прокат будет работать с 12 до 21 часа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске прошла акция по благоустройству мемориалов и захоронений бойцов.