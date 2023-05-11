Житель Югры, надеясь на стабильный и крупный доход, потерял больше 5 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

Житель Кондинского района лишился больше 5 миллионов рублей, поверив, что сможет многократно увеличить доход.

- В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району поступило заявление от местного жителя о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия - сообщили в пресс-службе полиции.

Оказалось, что мужчина наткнулся на рекламу брокерской компании и увлекся идеей быстрого и пассивного дохода под большой процент. Югорчанин оставил заявку на сайте фирмы, а спустя время с ним связались и предложили сотрудничество. Мужчина согласился перевести деньги, так как был уверен, что эта сумма ему быстро вернется. В итоге лжеброкеры сообщили, что для достижения результатов ему необходимо постоянно пополнять брокерский счет. Мужчина, не задумываясь, выполнил требования мошенников.

Когда он захотел вывести деньги, злоумышленники, ссылаясь на то, что необходимо оплатить налог и пошлину, мешали ему сделать это. В итоге северянин начал сомневаться в кампании и направил запрос информации о своем специальном брокерском счете. Но никакого подтверждения вывода сделок на межбанковский рынок компаний по запросу предоставлено не было. Чуть позже, потерпевший направил заявление о расторжении договора и возврате денег, но и это стало невозможным. А потом он выяснил, что данная фирма вообще не имеет лицензии и не в праве предоставлять финансовые услуги физическим лицам.

Возбуждено уголовное дело.