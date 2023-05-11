Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 2:45

В Югре 11 мая будет прохладная и ветреная погода

Местами возможен дождь
Виктория Терина
В Югре 11 мая будет прохладная и ветреная погода

В Югре 11 мая будет прохладная и ветреная погода

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 11 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами дождь и даже мокрый снег. Ветер будет северных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4 °С, по северо-западным районам до -6 °С, днем +7, +12 °С, местами по северной половине до +2 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 0, +2 °С. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +8, +10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре