В Югре 11 мая будет прохладная и ветреная погода Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 11 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами дождь и даже мокрый снег. Ветер будет северных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4 °С, по северо-западным районам до -6 °С, днем +7, +12 °С, местами по северной половине до +2 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 0, +2 °С. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +8, +10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.