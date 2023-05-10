Такие дороги в Урае. Фото: Леонард Насибуллин

В Урае депутат обратился в прокуратуру из-за состояния городских дорог. Речь идет о дорогах по улице Ленина, Узбекистанская, Ивана Шестакова, Яковлева. Там выявлены многочисленные повреждения.

Такие дороги в Урае. Фото: Леонард Насибуллин

- Зафиксированные ямы и выбоины представляют опасность для участников дорожного движения и способны привести к аварийной ситуации на дороге. Но в то же время все подъезды к дому главы города Урай Тимура Закирзянова, по адресу микрорайон Лесной, дом № 62 заасфальтированы, все ямы заделаны и даже вся парковочная зона около дома тоже все уложена асфальтом - сообщает в своем обращении депутат думы Урая Леонард Насибуллин.

Он отмечает, что в Урае сейчас творится "дорожно-ямочный ад", а на улице Шаимская, которая находится недалеко от дома мэра, уже начались работы по ремонту дороги.

Дорога возле дома мэра Урая. Фото: Леонард Насибуллин

- Почему только там, где живут чиновники, в первую очередь создают нормальные условия для жизни и делают дороги? Может, он специально благоустраивает прилегающую территорию к своему дому, чтобы сделать предпродажную подготовку дома и повысить его стоимость в случае продажи - добавляет депутат.

Дорога возле дома мэра Урая. Фото: Леонард Насибуллин

В своем обращении он просит прокуратуру провести проверку того, кто проводил укладку асфальта около ворот дома главы, был ли договор и оплата работ со стороны главы города, была ли в случае оплаты цена рыночной, а также была ли здесь коррупционная составляющая. Ну и, конечно, наказать виновных, если такие найдутся.