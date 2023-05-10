С 11 мая в Сургуте пройдет первый этап противоклещевой обработки Фото: Татьяна Коркина

С 11 мая в Сургуте запланирован первый этап противоклещевой обработки территорий общего пользования и городских кладбищ. Об этом сообщает администрация города.

- В пятницу специалисты приступят к обработке у Мемориала славы, площади Советов, сквера Речников и Набережной Олега Марчука. В течение трех дней с момента обработки сургутянам стоит воздержаться от посещения указанных территорий. Собирать дикоросы запрещено в течение 40 дней после обработки - пояснили в администрации города.

Специалисты планируют завершить всю обработку до 20 мая, но сроки могут изменится из-за погоды. Для максимальной эффективности обработка будет проводится в три этапа. Повторная дезинсекция запланирована через 25-30 дней после первого этапа, а третья обработка через 30-45 дней после второй.