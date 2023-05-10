За выходные в Югре составлено 38 административных нарушений пожарной безопасности

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В майские праздники в Югре составлено 38 административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Такая статистика сложилась по результатам работы контрольно-патрульных групп. В итоге протоколы составлены на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.

- Серьезную опасность для окружающей среды, экономики и населения представляют пожары в условиях природы – так называемые природные пожары. Несмотря на то, что в округе сохраняется относительно невысокая температура воздуха, сейчас практически 99% природных пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности - говорится в сообщении ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

С начала введения особого противопожарного режима, который действует с 28 апреля, в Югре провели 121 рейд в населенных пунктах и садово-огороднических товариществах.

- В случае, если вы заметили зарождающийся пожар и очаг возгорания имеет незначительную площадь, вы можете принять решение самостоятельно его локализовать и потушить, но в первую очередь необходимо сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону - 01, или в единую службу спасения по телефону - 112 - добавили в МЧС.