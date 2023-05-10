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НовостиОбщество10 мая 2023 11:56

На Донбассе погиб 29-летний мужчина из Когалыма

В Когалыме у погибшего остались жена и двое детей
Виктория Терина
Фото: администрация Когалыма

Фото: администрация Когалыма

В ходе специальной военной операции погиб 29-летний житель Когалыма. Динар Иксанов родился и вырос в Бакалинском районе Башкирии. Окончил школу и колледж, отслужил в армии срочную службу, затем год служил по контракту. В Югру приехал в 2018 году и работал в АО «Импульс Нефтесервис» машинистом.

В зону СВО отправился в рамках частичной мобилизации, в должности радиотелефониста-разведчика отделения управления зенитной самоходно-артиллерийской батареи. Как сообщили в администрации Когалыма, ефрейтор Иксанов погиб, выполняя специальные и боевые задачи, верный присяге, проявив стойкость и мужество, в районе населенного пункта Майорск Донецкой Народной Республики.

В Когалыме у парня остались супруга и двое детей, а в Башкирии живут родители. Правительство Югры окажет семье все меры поддержки.