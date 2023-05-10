Житель Сургута получил срок за убийство собутыльника на кладбище Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута осужден за убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Доказательства, собранные следственным отделом по городу Сургут, признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) - говорится в сообщении ведомства.

Это произошло в феврале 2023 года, когда подсудимый находился со своим знакомым на территории кладбища «Чернореченское». Они вместе выпивали, а затем между ними произошел конфликт, во время которого подсудимый избил потерпевшего подручным предметом и нанес ему смертельные раны ножом.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.