Полицейские Сургута проводили на пенсию трех служебных собак

Фото: УМВД России по Сургуту

В полиции Сургута проводили на пенсию трех служебных собак. Трое из них уже нашли свою новую «семью»: Джерри, Бьорн и Герон переданы новым владельцам.

Как пояснили в УМВД России по Сургуту, срок службы 4 собак Центра кинологической службы подошел к концу. Хвостатые товарищи на протяжении многих лет были верными и надежными помощниками полицейских, помогая раскрывать различные преступления и просто радуя посетителей во время экскурсий в ЦКС.

Прежде чем передать собак сотрудники Центра проводили с новыми владельцами беседы, рассказывали об особенностях характера каждого животного, необходимых условиях содержания. Пока свой новый дом не обрела немецкая овчарка Пьюрити Шарм, но полицейские надеются, что в скором времени и для неё найдется любящая семья.