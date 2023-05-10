Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 7:47

На территории Ханты-Мансийского района действует 1 ландшафтный пожар

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем
Виктория Терина
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На данный момент на территории Ханты-Мансийского района действует 1 ландшафтный пожар. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства Югры.

- Площадь, пройденная огнем, составляет 120 гектаров. Возгорание возникло по причине неосторожного обращения с огнем гражданами. Для тушения пожара задействовано 8 человек и 1 единица техники - говорится в сообщении.

Сообщить о возникновения очага огня можно на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Тюменской области добровольцы поймали в лесу поджигателя и привязали его к дереву.