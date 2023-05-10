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На данный момент на территории Ханты-Мансийского района действует 1 ландшафтный пожар. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства Югры.

- Площадь, пройденная огнем, составляет 120 гектаров. Возгорание возникло по причине неосторожного обращения с огнем гражданами. Для тушения пожара задействовано 8 человек и 1 единица техники - говорится в сообщении.

Сообщить о возникновения очага огня можно на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Тюменской области добровольцы поймали в лесу поджигателя и привязали его к дереву.