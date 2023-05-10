Число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 27 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 269 201 случай коронавируса. За сутки зафиксировано 27 новых случаев COVID-19 в 5 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 3; Ханты-Мансийске – 19; Нефтеюганске – 1; Нефтеюганском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 26 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 27 случаях. За сутки на COVID обследовано 362 человека, всего прошли обследование 3 774 593 жителей.

За весь период от COVID в ХМАО умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 41 человек, за весь период пандемии вылечились 265 919 югорчан.