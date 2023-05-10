Мечтая выйти на пассивный доход, югорчанин доверился мошенникам и перевел им 5 миллионов рублей

В полицию Кондинского района обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина решил попробовать себя в игре на бирже, но вместо заработка лишился пяти миллионов рублей.

- Мужчина наткнулся в интернете на рекламу брокерской компании, обещавшей пассивный доход под большой процент. Далее он оставил заявку на сайте фирмы, а спустя некоторое время с ним связались и предложили сотрудничество. Звонившие убедили югорчанина перевести определенную сумму денег, сообщив, что в скором времени он сможет заработать еще больше, главное - постоянно пополнять брокерский счет, - прокомментировали в ведомстве.

Спустя некоторое время заявитель захотел вывести деньги, но не смог. По словам злоумышленников, сначала он должен был оплатить налог и госпошлину. После этого мужчина начал сомневаться в правомерности действий кампании и направил запрос о состоянии своего брокерском счете, но никакой информации о подтверждений сделок он не получил.

Чуть позже потерпевший направил в адрес инвестиционной компании заявление о расторжении договора и возврате денег, но и из этого ничего не вышло. Тогда заявитель начал проверять компанию на наличие лицензии Центробанка РФ и понял, что у данной фирмы ее нет.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ. «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».