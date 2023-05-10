За выходные в Югре зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные дни, с 6 по 9 мая 2023 года, в Югре зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 99 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 225 водителей и 381 - за нарушение правил перевозки детей.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Так, в Ханты-Мансийске 21-летняя женщина на «Chevrolet» сбила 3-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. А в Нижневартовске 22-летний водитель «Kia», не уступил дорогу и сбил 13-летнего мальчика, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Еще одно ДТП произошло в Сургуте. 33-летний водитель на автомобиле марки «Nissan» также сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Во всех авариях пострадавшие дети получили травмы.