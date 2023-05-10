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НовостиОбщество10 мая 2023 4:50

Полицейские и сотрудники МЧС проводят рейды по профилактике пожаров в Югре

В округе продолжает действовать особый противопожарный режим
Виктория Терина
Полицейские и сотрудники МЧС проводят рейды по профилактике пожаров в Югре

Полицейские и сотрудники МЧС проводят рейды по профилактике пожаров в Югре

Фото: Татьяна Коркина

Полицейские и сотрудники МЧС проводят рейды по профилактике пожаров в Югре.

Так, в Междуреченском (Кондинском районе) правоохранители рассказали жителям о наиболее распространенных причинах пожаров и раздали памятки с телефонами экстренных служб, напомнив о запретах разведения открытого огня и пала сухой травы.

Напомним, что в Югре с 28 апреля введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях. За нарушение этих правил можно получить крупный штраф.

Ранее мы писали о том, что недалеко от Ханты-Мансийска потушили природный пожар.