В Югре 10 мая будет ветрено и прохладно Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 10 мая синоптики обещают прохладную и ветренную погоду. Будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4 °С, местами по южным и восточным районам до -5 °С. Днем потеплеет до +12, +17, местами по северной половине до +7 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2, +4 °С, днем +15, +17 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.