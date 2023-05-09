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НовостиПолитика9 мая 2023 9:55

Сенатор из Югры Эдуард Исаков и волонтеры доставили бойцам в зону СВО робота-сапера

Участники СВО попросили стерилизаторы, электрокартиографы и фельдшерский набор
Серафима Краснова
Фото: Эдуард Исаков / Telegram-канал.

Фото: Эдуард Исаков / Telegram-канал.

Робота-сапера доставил сенатор из Югры Эдуард Исаков в зону спецоперации. Вместе с парламентарием на линию соприкосновения отправились волонтеры. Также для военнослужащих были доставлены именные посылки вместе с лекарствами и печами-буржуйками.

По словам Эдуарда Исакова, участники СВО попросили стерилизаторы, электрокартиографы и фельдшерский набор. Робот-сапер позволит разминировать территорию, не привлекая и не рискую бойцами.

Напомним, во время боев в ДНР геройски погиб житель Мегиона.