Сенатор из Югры Эдуард Исаков и волонтеры доставили бойцам в зону СВО робота-сапера

Фото: Эдуард Исаков / Telegram-канал.

Робота-сапера доставил сенатор из Югры Эдуард Исаков в зону спецоперации. Вместе с парламентарием на линию соприкосновения отправились волонтеры. Также для военнослужащих были доставлены именные посылки вместе с лекарствами и печами-буржуйками.

По словам Эдуарда Исакова, участники СВО попросили стерилизаторы, электрокартиографы и фельдшерский набор. Робот-сапер позволит разминировать территорию, не привлекая и не рискую бойцами.

Напомним, во время боев в ДНР геройски погиб житель Мегиона.