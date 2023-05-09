Отделение президентского фонда «Защитники Отечества» откроют в Югре 1 июня 2023 года

Фонд создан для поддержки участников СВО и их семей. Фото: Татьяна Коркина

В Югре 1 июня откроется президентский фонд помощи участникам спецоперации под названием «Защитники Отечества». Такое заявление сделала губернатор округа Наталья Комарова.

По словам главы, фонд создан для поддержки участников СВО и их семей.

— Им будут оказывать комплексную помощь по принципу «одного окна», — уточнила Наталья Комарова.

В отделении фонда станут работать психологи и юристы, а также специалисты по поиску персонала, представители прокуратуры и военкоматов.

Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей с Днем Победы.