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НовостиОбщество9 мая 2023 6:14

Отреставрированный танк Т-62 открыли в сквере 31-го микрорайона Сургута 8 мая

Реставрационные работы боевой техники проводили волонтеры
Серафима Краснова
Фото: администрация Сургута.

Фото: администрация Сургута.

Танк Т-62 передали Сургуту из Центрального военного округа, боевая техника пополнит парк в сквере 31-го микрорайона города. Установили танк накануне, 8 мая 2023 года, перед торжественным праздником.

Отметим, реставрационные работы боевой техники проводили волонтеры в течение 1,5 месяца. Специалистам пришлось изготавливать некоторые элементы танка заново, так как они отсутствовали или были сильно повреждены. В частности, дуло пулемета.

Кроме того, на танке Т-62 есть NFC-метки, при считывании которых вам откроется страницы с информацией о боевой машине.