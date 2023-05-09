Отреставрированный танк Т-62 открыли в сквере 31-го микрорайона Сургута 8 мая

Фото: администрация Сургута.

Танк Т-62 передали Сургуту из Центрального военного округа, боевая техника пополнит парк в сквере 31-го микрорайона города. Установили танк накануне, 8 мая 2023 года, перед торжественным праздником.

Отметим, реставрационные работы боевой техники проводили волонтеры в течение 1,5 месяца. Специалистам пришлось изготавливать некоторые элементы танка заново, так как они отсутствовали или были сильно повреждены. В частности, дуло пулемета.

Кроме того, на танке Т-62 есть NFC-метки, при считывании которых вам откроется страницы с информацией о боевой машине.