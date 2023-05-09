В Югру 9 мая 2023 года вернутся дождь и мокрый снег

Местами в ХМАО пройдут небольшие осадки. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики представили прогноз погоды в Ханты-Мансийском автономном округе, согласно которому в Югру 9 мая вернутся мокрый снег и дождь. Так, ночь во вторник будет холодной – температура по округу составит -1…-6 градусов, днем потеплеет до +7… +12 градусов, кроме того, местами ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Местами в ХМАО пройдут небольшие осадки, а именно дождь, мокрый снег и снег. Подробный прогноз погоды представили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО, опираясь на данные метеорологов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

По народному календарю 9 мая 2023 года отмечается день Глафиры Горошницы, православная церковь вспоминает мученицу Глафиру Амасийскую. В этот день нельзя ссориться зятю и теще, невестке и свекрови — можно остаться врагами на всю жизнь.