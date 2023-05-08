Во время боев в ДНР геройски погиб житель Мегиона

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

При выполнении задач СВО погиб житель Мегиона.

Андрей Васютин родился и вырос в Мегионе, окончил школу № 1 в 2004 году, а затем учился в Нижневартовском филиале Омского государственного технического университета. После учебы молодой человек отправился служить в Вооруженных силах РФ. Его запомнили, как чуткого, отзывчивого и справедливого человека.

Югорчанин в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи в должности оператора-топогеодезиста отделения управления гаубичного артиллерийского дивизиона. Он геройски погиб во время боев в Донецкой Народной Республике.

Похоронен с воинскими почестями на городском кладбище Мегиона, рядом с могилой отца. В Мегионе у погибшего живут мать, жена и дочь. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона.