Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 8 мая и в первой половине ночи 9 мая 2023 года прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

- Местами по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 25 м/с и более - предупреждают спасатели.

Жителям и гостям округа следует соблюдать меры безопасности, а именно: не парковать автомобиль вблизи деревьев и рекламных конструкций, не стоять под балконами, переждать порывы ветра в помещении, закрывать окна и двери, и самое важное: не разводить костры и другие открытые источники огня.

В экстренных ситуациях лучше обратиться за помощью по телефону 112.