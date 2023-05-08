Недалеко от Ханты-Мансийска потушили природный пожар

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Недалеко от Ханты-Мансийска ликвидировали природный пожар. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

- Накануне поступило сообщение о возгорании сухой растительности в пойме на противоположном берегу от Ханты-Мансийска. На место выехали пожарные, которые провели разведку пожара и приступили к ликвидации огня по кромке горения. Распространение огня было остановлено. По данному факту органами дознания проводится расследование. Специалистам предстоит установить причину возгорания, не исключается и человеческий фактор - говорится в сообщении МЧС.

Сейчас в округе пожароопасная обстановка стабильная. Департамент недропользования и природных ресурсов Югры отмечает, что за минувшую неделю – с 1 по 8 мая ликвидировано: 5 лесных пожаров на площади 22,21 га и 11 ландшафтных пожаров на площади 983 га. На утро 8 мая в регионе проводились работы по тушению одного лесного пожара на площади 12 га в Кондинском районе и одного ландшафтного возгорания на площади 4 га в Сургутском районе. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 22,21 га и 28 ландшафтных на площади 1665,5 га.

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на этой неделе в Югре ожидается понижение температуры воздуха. Спасатели просят югорчан быть осторожными в обращении с огнем при отдыхе на природе. И напоминают, что на территории округа действует особый противопожарный режим, который введён для снижения количества природных пожаров в пожароопасный период.