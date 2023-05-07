Ледоход на Оби начался 7 мая в Нижневартовске и Сургуте

Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска.

В Нижневартовске на Оби сегодня, 7мая, начался ледоход. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города, опираясь на данные Управления по делам ГО и ЧС. Движение льда продлится в течение суток – двое.

Главная часть ледохода ожидается уже завтра, 8 мая. За ним последует повышение уровня воды в Оби, недалеко от Нижневартовска. Ожидается, что уровень воды весной поднимется на 800 сантиметров. Ледоход начался и в Сургуте.

Напомним, в период паводка жителям запрещено выходить на лед, прыгать на льдинах и переправляться через реку.