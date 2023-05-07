Жители Сургута и Ханты-Мансийска обеспокоены дымкой и запахом гари от пожаров в Тюменской области

Превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Фото: Виктория Гаврик

Дымка и запах гари окутали Сургут сегодня, 7 мая 2023 года. В атмосфере воздуха чувствуется отчетливый запах гари и смог. Жители опубликовали жалобы в социальной сети «ВКонтакте», а также публикуют фотографии серого неба. «Аромат костра» чувствуется по всей территории города.

В администрации Сургута сообщили, что причиной появления дымки являются пожары, которые фиксируются в Тюменской и Свердловской областях. Ветер уносит запах гари в северные регионы

— На данный момент превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Тем не менее рекомендуем гражданам ограничить свое пребывание на улице, пить больше воды, по возможности держать окна закрытыми, минимизировать физическую нагрузку, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Смог и гарь зафиксированы в столице Югры – Ханты-Мансийске. Сейчас в ХМАО бушует один природный пожар – в деревне Ягурьях.