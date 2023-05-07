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НовостиПолитика7 мая 2023 5:58

В Югре иностранцам за участие в спецоперации выплатят до миллиона рублей

На льготы откликнутся порядка 2 500 человек
Серафима Краснова
На льготы откликнутся порядка 2 500 человек.

На льготы откликнутся порядка 2 500 человек.

Фото: Татьяна Коркина

Контрактникам-иностранцам в Югре из окружного бюджета станут платить по 500 тысяч рублей. Участники СВО должны заключить контракт с Минобороны России. Изменения в законодательство внесло правительство.

Согласно новому проекту, в случае ранения при выполнения боевых задач иностранцам выплатят около одного миллиона рублей. Также контрактникам будут компенсировать проезд на дальнейшую отправку на службу. Власти рассчитали, что на льготы откликнутся порядка 2 500 человек.

Напомним, в ходе спецоперации погиб 22-летний житель Пыть-Яха Максим Твердохлеб.