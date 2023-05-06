Шестилетний сын жителя Пыть-Яха скачал игры на телефон и оставил отца без денег Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело из-за кражи денег у 28-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек сам обратился в полицию и рассказал, что у него украли 17 тысяч рублей.

Установлено, что в начале мая 2023 года шестилетний ребенок заявителя пользовался мобильником отца. Когда мальчик скачал игру, открылось приложение банка для их оплаты, а телефон перестал работать. Когда мужчина перезагрузил телефон, официальное приложение банка, в котором обслуживается мужчина, исчезло. Тогда он удалил скачанные игры и заново установил приложение. В нем он обнаружил, что с его счета списали 17 тысяч рублей.

После этого мужчина позвонил на горячую линию банка, где ему подтвердили списание денег и порекомендовали обратиться в полицию. Сейчас полицейские ищут подозреваемого.