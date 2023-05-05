Лесные пожарные из Югры помогут в борьбе с природными пожарами в Свердловской области

Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

Лесные пожарные Югры помогут в борьбе с природными пожарами в Свердловской области. Об этом говорится в телеграм-канале Депнедра и природных ресурсов Югры.

- Сегодня в соседний регион автономный округ направил 45 специалистов из Белоярского и Советского филиалов окружной Базы авиационной и наземной охраны лесов. Отметим, из-за природных пожаров в Свердловской области введен режим ЧС. Обстановка осложняется аномально жаркой погодой - говорится в сообщении департамента.

С 29 апреля 100 парашютистов-пожарных Базы авиационной и наземной охраны лесов работают в Курганской области. По последним данным, на 15:00 5 мая 2023 года, в Югре действующих лесных и ландшафтных пожаров не зарегистрировано.