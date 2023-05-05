В Югру приедут больше 400 волонтеров со всей России

Фото: Студенческая весна (Ханты-Мансийский АО)

Более 400 волонтеров со всей России приедут в Югру. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Приедут они для подготовки к фестивалю «Российская студенческая весна», который пройдет уже в июне.

- Ханты-Мансийск примет 2 000 студентов ссузов со всей страны. В организации такого масштабного мероприятия помогут добровольцы. Более 1 000 заявок на участие в волонтерском корпусе поступило из 67 регионов России - говорится в сообщении правительства ХМАО.

После тщательного отбора только 480 человек войдут в состав корпуса, но все они заранее приедут в регион, чтобы пройти школу волонтера от Центра развития добровольчества Югры.