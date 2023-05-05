Мэрия Урая заплатит депутату компенсацию морального вреда Фото: Татьяна Коркина

В Урае депутат получил компенсацию после жалобы на состояние городских дорог. Информацию об этом «Комсомольской правде» предоставил общественно-политический деятель ХМАО-Югры Леонадр Насибуллин.

- Урайский городской суд взыскал в пользу депутата городской думы Артема Кукушкина компенсацию морального вреда - сообщил он.

Артем Кукушкин обратился в суд из-за нарушения порядка рассмотрения заявления об административном правонарушении. А поводом обращения стал ответ администрации на заявление о привлечении к административной ответственности должностного и юридического лица, который ответствен за состояние дорог в Урае.

В итоге иск депутата удовлетворен частично. Суд посчитал завышенной требуемую Кукушкиным компенсацию в размере 40 тысяч рублем, но удовлетворил половину этой суммы - 20 тысяч рублей.

В разговоре с нашим корреспондентом депутат Артем Кукушкин рассказал, что причиной его обращения в администрацию стали неочищенные от снега тротуары и двор, заваленный снежными массами, по которым невозможно было ходить.

- В январе 2023 года я обратился с заявлением в транспортную компанию, которая занимается обслуживанием дорог. Но в течение 5 дней никто не предпринял никаких действий по очистке дорог. Затем обратился в администрацию, где мне вместо отказал дали непонятный ответ. Но суд признал, что порядок обращения граждан нарушен и взыскал с администрации компенсацию в мою пользу - рассказал нам член постоянной комиссии Думы города Урай по вопросам местного самоуправления.