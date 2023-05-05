Жительница Урая, поверив мошенникам, перевела им больше 6 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

Жительница Урая перевела мошенникам больше 6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

- 62-летняя женщина рассказала полицейским, что на ее мобильный телефон с незнакомого номера поступил звонок. Собеседница представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что с банковского счета югорчанки третьи лица пытаются похитить деньги - говорится в сообщении полиции.

Затем с женщиной разговаривали сотрудники банка, которые посоветовали перевести имеющиеся средства на безопасный резервный счет. Женщина, не подозревая подвоха, выполнила все указания. Спустя время мошенники снова позвонили северянке и убедили её взять кредиты в разных банках города, а затем перевести деньги, используя QR-коды, которые они ей присылали.

Возбуждено уголовное дело.