В Нижневартовске из-за мероприятий, посвященных Дню Победы перекроют движение транспорта Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске 9 мая перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.

- В связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных Дню Победы, будет введено временное ограничение движения автотранспорта - говорится в сообщении.

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Известно, что в праздничный день дороги перекроют с 10 часов до 17 часов. Это коснется следующих участков: проспект Победы (в створе улиц Омской и Пикмана), улица Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля), улица 60 лет Октября (в створе улиц Менделеева и Нефтяников).

Кроме того, 9 мая также изменится схема движения общественного транспорта. Об этом администрация города сообщит дополнительно.