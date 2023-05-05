Жители Югры увидят премьеру сериала «Спасти единственного сына» c Алексеем Серебряковым

Фото: из архива онлайн-кинотеатра KION

Уже 12 мая зрители смогут увидеть сериал Николая Хомерики «Спасти единственного сына» совместного производства онлайн-кинотеатра KION от МТС и телеканала НТВ.

Сериал рассказывает о хирурге Лике Булатовой, узнавшей, что ее сын попал в плен к террористам. Зрители вместе с главной героиней, роль которой исполняет Анна Ардова, пройдут нелегкий путь по спасению ее сына Василия (Валерий Степанов), который пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам, но его мать же уверена, что сына похитили.

Фото: из архива онлайн-кинотеатра KION

Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков). Павел тоже врач, но его карьера и личная жизнь не сложились, и у него – проблемы с законом. Вместе они отправляются в чужую страну на опасные поиски, попадают в зону боевых действий и каждый день смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни.

Пока Лика разыскивает Василия, он остается в плену в горной деревне. Боевики перепутали его с другим молодым человеком – военным специалистом, и похитили во время отдыха на курорте. Его хотели убить, но Василий, ветеринар по профессии, увидел больного сокола Барса – любимую игрушку главы террористов – и предложил вылечить птицу, тем самым сохранив себе жизнь.

– Мы сняли этот проект о любви, побеждающей все, о любви, дающей силы жить и бороться за любимых. Это был творческий поиск, как в создании любой кинокартины. Нам надо было создать мир, отличающийся от нашего, показать непростой процесс соприкосновения двух разных культур, показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться, проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах. Одним из залогов успеха фильма всегда является попадание актера в роль. На мой взгляд нам это удалось. Анна Ардова, нежная и одновременно сильная, воплотила образ русской женщины в широком смысле этого слова. А герой Алексея Серебрякова Павел – человек с непростой судьбой, со всеми недостатками и одновременно с широтой души и способностью к подвигу, – рассказала продюсер Наталья Лазарева.

Режиссер картины Николай Хомерики уделяет большое внимание не только опасному путешествию и спасению из плена, а истории личной жизни Лики, силе материнской любви и женской солидарности. Он работал над четвертым сезоном популярного сериала «Тест на беременность». В 2005 году получил второй приз конкурса короткометражного кино Каннского кинофестиваля за фильм «Вдвоем», там же показали его полнометражные картины «977» (2006) и «Сказка про темноту» (2009). Работы Хомерики не раз покоряли российский прокат и кинофестивали, а его последний на данный момент полнометражный фильм «Море волнуется раз» (2021) победил в конкурсе фестиваля «Кинотавр».

Производством проекта занималась компания «Всемирные русские студии». Премьеру сериала можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре KION от МТС.