Число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 71 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 268 947 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 71 случай COVID-19 в 16 муниципалитетах за сутки, а именно: в Сургуте – 9; Ханты-Мансийске – 16; Нижневартовске – 2; Нефтеюганске – 5; Сургутском районе – 3; Урае – 6; Советском районе – 3; Нефтеюганском районе – 2; Мегионе – 4; Когалыме – 1; Югорске – 1; Кондинском районе – 3; Октябрьском районе – 2; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 5; Ханты-Мансийском районе – 8.

На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 71 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 777 человек, всего прошли обследование 3 771 032.

За весь период от COVID умерло 2 617 человек. За сутки выписались по выздоровлению 119 человек, за весь период пандемии вылечились 265 504 югорчанина.