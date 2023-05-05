Тюменские нефтепроводчики выявили лучших по охране труда

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В «Транснефть – Сибири» прошел ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников «День безопасности труда». В 2023 году его приурочили к 30-летию ПАО «Транснефть».

На площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа собрались 10 команд, представляющих структурные подразделения компании (всего 50 человек). Они отвечали на тематические вопросы, готовили презентации, выявляли неисправности автомобиля, а также оказывали первую помощь «пострадавшему».

По итогам в общекомандном зачете первое место заняла команда Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий, второе место – команда Ноябрьского УМН, на третьем – представители Тобольского УМН.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

– Безопасность, охрана труда – это личная ответственность каждого сотрудника, а также всего коллектива в целом. Конкурс прошел в дружной атмосфере, мы еще раз проверили наши навыки и знания, – отметил капитан команды СУПЛАВ Денис Галанин, занявшей 1 место в конкурсе.

День безопасности труда в компании проводится с 2015 года. Мероприятие призвано содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

По словам главного инженера нефтепроводного предприятия Максима Кононова, охрана труда – это целая политика не только в области охраны труда, но и в области промышленной, пожарной, экологической безопасности: «Основными задачами охраны труда являются повышение безопасности производственных процессов, а также снижение уровня профессиональных заболеваний».

Традиционно во время торжественного подведения итогов Дня безопасности труда объявлены победитель и призеры производственного конкурса «Лучшее подразделение по охране труда» по результатам работы подразделений в области охраны труда в 2022 году. Первое место занял коллектив ЛПДС «Уват» Тобольского УМН, второе – ЛПДС «Западный Сургут» Сургутского УМН, третье – ЛПДС «Чаши» Тюменского УМН.