Глава СК России поручил проверить почему семья из ХМАО вынуждены жить в аварийном доме Фото: Татьяна Коркина

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку по информации о непринятии мер к расселению семьи из аварийного жилья в поселке Солнечном ХМАО - Югры. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Связано это поручение с информацией, которая публикуется в социальных сетях и СМИ, в частности, о непринятии мер к расселению семьи из признанного аварийным в 2018 году дома в поселке Солнечном Ханты-Мансийского автономного округа. Жильцы дома говорят, что физический износ конструкций здания составляет 80%, а в ноябре прошлого года в доме произошел пожар, но даже после этого они вынуждены проживать в непригодных условиях.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также к восстановлению жилищных прав граждан.