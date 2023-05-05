С югорчанина взыскали больше 1 миллиона рублей, которые он задолжал своему ребенку Фото: Юлия Кучеренко

С югорчанина взыскали больше 1 миллиона рублей алиментов, которые он задолжал своему ребенку. Сделать это удалось благодаря совместной работе сотрудников югорского Управления с судебными приставами Якутии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО-Югре.

Югорчанин много лет скрывался от судебных приставов, постоянно меняя свое место жительства по всей территории РФ и не платил своему ребенку алименты. В 2020 году его ребенок достиг совершеннолетия и мужчина решил, что его долг перед ребенком исчезнет.

После розыска югорчанина удалось найти в Якутске. И уже совместная работа сотрудников отделения судебных приставов по Нефтеюганску и Якутска помогла получить подростку, положенные ему деньги.

- В результате грамотных и слаженных действий судебных приставов, с должника была единоразово удержана задолженность по алиментам в размере 1 млн. рублей. Все денежные средства уже перечислены его совершеннолетнему ребенку - говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по ХМАО-Югре.