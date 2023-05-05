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НовостиПроисшествия5 мая 2023 5:56

Жительница Югорска, надеясь на заработок, потеряла 27 тысяч рублей

Женщина стала очередной жертвой мошенников
Виктория Терина
Жительница Югорска, надеясь на заработок, потеряла 27 тысяч рублей

Жительница Югорска, надеясь на заработок, потеряла 27 тысяч рублей

Фото: Юлия Кучеренко

За сутки полиция Югры зафиксировала 16 случаев мошенничества. Одним из пострадавших стал 45-летний житель Советского. Он нашёл объявление о приобретении криптовалюты и последующем заработке от вложенных средств, и решил рискнуть. Недолго думая, мужчина написал менеджеру, которые пообещал северянину быстрый заработок, но деньги с процентами так и не поступили на его счет. Доверчивый югорчанин лишился 8 тысяч рублей и обратился в полицию.

Сумму покрупнее, а именно 27 тысяч, потеряла 36-летняя жительница Югорска. Она тоже мечтала заработать и нашла удаленную работу через интернет, но оказалось, что для быстрого трудоустройства необходимо перевести на счет деньги, что женщина и сделала.

За минувшие сутки пострадавшие от аферистов жители округа в совокупности потеряли около 10 миллионов рублей. По всем случаям возбуждены уголовные дела.