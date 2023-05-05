Жительница Югорска, надеясь на заработок, потеряла 27 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

За сутки полиция Югры зафиксировала 16 случаев мошенничества. Одним из пострадавших стал 45-летний житель Советского. Он нашёл объявление о приобретении криптовалюты и последующем заработке от вложенных средств, и решил рискнуть. Недолго думая, мужчина написал менеджеру, которые пообещал северянину быстрый заработок, но деньги с процентами так и не поступили на его счет. Доверчивый югорчанин лишился 8 тысяч рублей и обратился в полицию.

Сумму покрупнее, а именно 27 тысяч, потеряла 36-летняя жительница Югорска. Она тоже мечтала заработать и нашла удаленную работу через интернет, но оказалось, что для быстрого трудоустройства необходимо перевести на счет деньги, что женщина и сделала.

За минувшие сутки пострадавшие от аферистов жители округа в совокупности потеряли около 10 миллионов рублей. По всем случаям возбуждены уголовные дела.