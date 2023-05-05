В Мегионе молодая автоледи нарушила ПДД и спровоцировала аварию

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Мегионе «начинающий водитель» спровоцировал ДТП. Как сообщает окружная Госавтоинспекция, 18-летняя девушка на автомобиле «Mazda», на регулируемом перекрёстке, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ». В итоге автомобили столкнулись и 32-летний водитель Лады получил травмы.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей с признаками опьянения. а выезд на встречку привлечено 72 водителя и 63 - за нарушение правил перевозки детей.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте подросток на электросамокате сбил 5-летнего мальчика на велосипеде.