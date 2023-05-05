Югорский короткометражный художественный фильм «По приказу совести» покажут в Сургуте

Фото: скриншот из трейлера к фильму

В Сургуте покажут короткометражный художественный фильм «По приказу совести», созданный в Югре. Фильм рассказывает о реальных подвигах югорчан, сибирских героях Великой Отечественной войны - Гаврииле Собянине и Николае Мултанове.

Режиссер картины – заслуженный деятель культуры округа, киноакадемик Ринат Халилуллин. В реальной жизни герои не пересекались, но создатели фильма решили объединить их судьбы на экране. Гавриил был снайпером во время войны, а Никола сопровождал медицинские поезда, доставлял раненых в госпиталь.

- Однажды после бомбежки Мултанов спасает Собянина и сам получает ранение. Они оказываются в одном госпитале, на соседних кроватях. Историю от первого лица рассказывает Николай Мултанов. Гавриил Собянин погиб 23 декабря 1944 года в бою за взятие опорного пункта Гарозас Либавского уезда Латвийской ССР. За мужество и преданность присяге 29 июня 1945 года ему было посмертно присвоено звание «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» - говорится в информации анонса фильма.

Кстати, фильм попал в финал XXI Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, который состоится с 15 по 20 мая в Туле.