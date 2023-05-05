В Югре 5 мая будет облачно с прояснениями, термометр покажет +25 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 5 мая будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. В отдельных районах возможна гроза. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы ветра достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5 °С, местами по южной половине +7, +12 °С. Днем в большинстве территорий региона столбик термометра покажет +10, +15 °С, а в южных районах +20, +25 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8,+10 °С, днем потеплеет до +12, +14 °С.