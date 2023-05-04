В Сургуте к Дню Побед установят отреставрированный танк Т-62

Фото: страница Андрея Филатова в соцсети

В Сургуте установят отреставрированный танк Т-62. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Филатов.

- Вместе с председателем Думы города Максимом Слеповым, депутатом Михаилом Бехтиным посетили площадку, где в Сургуте проходит реставрация танка Т-62. Центральный военный округ безвозмездно передал машину городу. По совместной инициативе с Думой продолжаем формировать в Сургуте экспозицию исторической военной техники - говорится в сообщении главы.

Фото: страница Андрея Филатова в соцсети

Этот танк является первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием. Он производился на базе Т-55 в СССР с 1962 по 1975 годы. В Сургуте восстанавливать технику решили волонтеры, ребята из Молодёжной палаты при Думе Сургута. Танк обработали, загрунтовали, устранили повреждения на корпусе и покрасили. На корпус танка решили нанести NFC-метку, при наведении на которую смартфоном можно по ссылке открыть страницу с подробной информацией о танке.

- Хорошая задумка. Поручил специалистам проработать этот вопрос. Это усилит будущий проект в плане патриотического просвещения молодого поколения. 8 мая, к Дню Победы, после завершения всех работ планируем установить боевую машину в сквере 31-го микрорайона. Проинформирую подробно об этом событии - написал Андрей Филатов в своих соцсетях.