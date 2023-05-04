Жители Сургута приняли участие в уборке на объектах воинской славы

Фото: администрация Сургута

В преддверии Дня Победы в Сургуте сделали уборку на объектах воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общественники, депутаты, и просто неравнодушные граждане пришли на помощь специалистам «Лесопаркового хозяйства», чтобы благоустроить памятник ушедшим на фронт сургутянам в районе набережной, Мемориал славы, и памятник воинам-интернационалистам.

Но на этом уборки на городских территориях не заканчиваются. После 20 мая мероприятия по уборке городских территорий продолжатся. Так, с 21 мая в округе будет проходить акция «Мой чистый дом – Югра», к которой присоединятся сургутяне. Эти мероприятия являются частью международной экологической акции «Спасти и сохранить».