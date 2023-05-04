В Пыть-Яхе простились с военнослужащим, погибшем во время минометного обстрела опорного пункта

Фото: пресс-служба правительства ХМАО-

В Пыть-Яхе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 35-летним Антоном Гаськовым. Он геройски погиб при освобождении Донецкой Народной Республики.

Антон родился в Пермской области, там же окончил школу и профессиональное училище, получив специальность слесаря по ремонту автомобилей. Два года отслужил по призыву в Вооруженных Силах РФ. А уже после службы переехал в Югру и работал на предприятиях Пыть-Яха. Антона призвали в зону СВО в рамках частичной мобилизации.

Заместитель командира взвода младший сержант Гаськов вместе с бойцами своего подразделения погиб в результате миномётного обстрела опорного пункта одного из населенных пунктов ДНР.

В Пыть-Яхе у бойца остались мама и сестра. Семье окажут все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона.